能登半島地震で被災した輪島塗の職人らを支援するため販売される椀木地など＝２９日、鎌倉市内能登半島地震による被災で伝統継承の岐路に立つ輪島塗の職人らを支援する販売会が１１月１〜３日、古民家「北鎌倉たからの庭」（鎌倉市山ノ内）で開かれる。１００以上の工程に細分化された分業体制で成り立っている輪島塗で、あえて漆が塗られる前の椀木地（わんきじ）や荒型約２００点を販売。本来なら消費者の手に触れることもない