いつまで経っても待ち合わせに来ない友達。子供にありがちな話ですが、親としては心配になりますよね。今回は、筆者の息子と友達の間に起きたトラブル話をご紹介します。 約束に胸を躍らせる息子 小学4年生の息子が、同じクラスのA君と学校のお祭りに行く約束をしたと言ってきました。 息子はお祭りを以前からとても楽しみにしていて、友達同士で行くのは今回がはじめて。「A君と屋台から回ろうって話してるんだ」と嬉しそう