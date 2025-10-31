18歳のDFアマラ・ナロが2度目の一発退場となった黒星が続くイングランド1部リバプールで、若きDFが受難の時を過ごしている。アカデミー出身の18歳DFアマラ・ナロは現地時間10月29日のカラバオカップ（リーグカップ）4回戦のクリスタル・パレス戦でトップチームデビューから2試合連続レッドカードという珍記録を残した。ナロは今年1月、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のPSV戦（2−3）に途中出場してトップチームデビューを飾っ