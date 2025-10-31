日本でもイベントとしてすっかり定着したハロウィン。10月31日の当日を前に、早くも一部の芸能人たちはSNS上で“ハロウィンコスプレ”を公開中。ここでは、そんな人気芸能人たちの最新ハロウィンコスプレを集めてみた！【写真】辻希美、一ノ瀬美空、ののちゃんも！早めのハロウィンコスプレをイッキ見■辻希美＆杉浦太陽モーニング娘。元メンバーで、今年8月に第5児となる女の子を出産しているタレントの辻希美は、10月8日に