▼山梨県（甲府地方気象台・３１日５時）【中・西部】くもり後雨【東部・富士五湖】くもり後雨▼長野県（長野地方気象台・３１日５時）【北部】くもり後雨【中部】くもり後雨【南部】くもり後雨▼新潟県（新潟地方気象台・３１日５時）【下越】くもり後雨【中越】くもり後雨【上越】くもり後雨【佐渡】くもり後一時雨▼富山県（富山地方気象台・３１日５時）【東部】くもり後雨【西部】くもり後雨▼石川県（金沢地方気象台・３１日