愛用者も多いゼブラの製図用シャーペン「テクトツゥーウェイ」に高級モデル「テクトツゥーウェイRO」が登場。近年、文具界隈では“高級シャーペン”がジワジワ注目を集めており、中高生の間でも人気が広がっているのだとか。お絵描き好きとしては、“書き”心地以外に、“描き”心地も気になるところ。そこで今回は、絵画教室の小林聡一先生（プロ画家）にも試していただき、その感想をレビューします。高級シャーペン「テクトツゥ