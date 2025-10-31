◎全国の天気西日本は午前中から広く雨でしょう。東日本、北日本も、午後は次第に雨が降り出す予想です。東海は夕方以降、関東や東北の太平洋側も夜からは、雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。太平洋側を中心に、風も強まる予想です。北日本は11月1日(土)にかけて暴風が吹いて、大荒れとなる見込みです。◎予想最高気温北日本は前日より高く、札幌は15℃、仙台は19℃まで上がる予想です。東京は20℃で、前日と同じくらい