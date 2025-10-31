包括的核実験禁止条約機構（CTBTO）準備委員会のロバート・フロイド事務局長（国連提供、共同）【ウィーン、ニューヨーク共同】包括的核実験禁止条約（CTBT）機構準備委員会のフロイド事務局長は30日、トランプ米大統領が核兵器実験を指示したことに「核爆発を伴う核実験は、世界の核不拡散の取り組みや国際平和、安全を揺るがす」と懸念を示した。国連のハク事務総長副報道官も30日「どんな状況でも核実験は決して許容されない