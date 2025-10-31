日産自動車の子会社「日産車体」（神奈川県平塚市）が、２０２６年度末で完成車の生産を終了する湘南工場（同）を部品工場に転換すると発表したことを受けて、平塚市や地元経済界は３０日、連携して支援していく考えを示した。平塚商工会議所の常盤卓嗣会頭は同日、読売新聞の取材に対し「雇用は日産車体全体で維持すると理解している。平塚を代表する企業なので、まだまだ一緒にやっていきたい」と話した。その上で、「何百人