「若手社長」比率の高い業界や地区を徹底調査！（画像：KY / PIXTA）【図表】産業別・業歴別・地区別に社長の年齢構成比を見える化！「若手社長」比率が高い意外な県は…少子高齢化が加速し、日本の社長の平均年齢は年々、上昇している。東京商工リサーチ（TSR）が毎年調査している「全国社長の平均年齢」は、2024年に63.59歳（前年63.35歳）へ上昇し、調査を開始した2009年以降で最高齢を更新した。事業承継の遅れが社長の高