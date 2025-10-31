2025年8月1日、一部改良版となるレクサス「LM」が発売。グレード設定は、4人乗りの「LM500h EXECUTIVE」と6人乗りの「LM500h version L」の2種類（写真：筆者撮影）【写真を見る】2025年8月1日に一部改良版が発売、レクサス「LM500h EXECUTIVE」の内外装（16枚）レクサス「LM」が一部改良を受けて2025年8月に発売された。東京の繁華街では、かなりの数を見かける高級ミニバンだけに“改良”と聞いて興味が湧く人も多いのではないだ