▼青森県（青森地方気象台・３１日５時）【津軽】くもり【下北】くもり【三八上北】くもり後一時雨▼岩手県（盛岡地方気象台・３１日５時）【内陸】くもり後雨【沿岸北部】くもり後一時雨【沿岸南部】くもり後雨▼宮城県（仙台管区気象台・３１日５時）【東部】くもり後雨【西部】くもり後雨▼秋田県（秋田地方気象台・３１日５時）【沿岸】くもり後一時雨【内陸】くもり後一時雨▼山形県（山形地方気象台・３１日５時）【村山】く