▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・３１日５時）【宗谷地方】くもり後雨【上川地方】くもり時々雨【留萌地方】くもり時々雨【網走地方】くもり【北見地方】くもり【紋別地方】くもり後一時雨【釧路地方】くもり後一時雨【根室地方】くもり後一時雨【十勝地方】くもり時々晴れ【胆振地方】くもり【日高地方】くもり【石狩地方】くもり時々雨【空知地方】くもり時々雨【後志地方】雨後くもり【渡島地方】くもり【檜山地方】