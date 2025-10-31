１９９３年以来３２年ぶりのワールドシリーズ制覇に王手を掛けたブルージェイズのシュナイダー監督が３０日（日本時間３１日）、第６戦の前日会見に臨んだ。直近２戦は大谷翔平投手を７打数無安打に封じているだけに、指揮官は「単純にコースをしっかり突けている。最近はコースをより正確に突き、彼に異なる見え方をさせている。球種、球速、コースを変えながら攻められている。彼の打順が回ってくるタイミングには常に注意して