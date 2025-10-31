横須賀市が配布を始めた「成人用ワクチン手帳」。スケジュールや接種歴を確認できる横須賀市は今月から、肺炎球菌や帯状疱疹（ほうしん）、インフルエンザ、新型コロナなど成人の予防接種歴を記録する「予防接種記録手帳」（成人用ワクチン手帳）の配布を始めた。子どもの接種歴は母子手帳で確認できるが、大人は管理が行き届いておらず、手帳を使うことで接種の有無が分かりやすくなる。市医師会の提案で実現し、行政が市民に配