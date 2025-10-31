ドジャース・大谷翔平投手（３１）の意外な？趣味が報じられた。主にカントリーミュージックを特集している米サイト「ウイスキー・リーフ」が３０日（日本時間３１日）、「ドジャースのスーパースター、大谷翔平はカントリーミュージックの大ファンとされる」と伝えた。同僚のムーキー・ベッツが「ＵＳＡウイークリー」に語った「彼はただ普通の男です。彼はカントリーミュージックからラテン音楽、Ｋ−ＰＯＰまであらゆる種