伝説的シリーズの最新作として2025年10月より登場した映画『トロン：アレス』は事前に見込まれていた興収成績を下回ったと見られており、情報によれば1億ドル以上の損失も予想されている。 世界で初めて全面的にCGを使用した映像革命作として1982年に公開された第1作以来、シリーズの看板俳優として出演を続けているのがジェフ・ブリッジスだ。 病のため、しばらく俳優業を休業していたブリッジスは、本作『トロン：