今回、Ray WEB編集部は友だちとのトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。高校生の頃、仲のよかった3人と久しぶりに会う日。主人公・めいはとても楽しみにしていたのですが……？喧嘩している彼氏からの電話を優先したひなに戸惑う主人公たち。焦った表情で電話に出たひなを心配しためいは、彼女の様子を伺いにきました。原案：Ray WEB編集部作画：なぁライター Ray WEB編集部