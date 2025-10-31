「ピュアすぎる」の代名詞として人気を集める森脇梨々夏が、30日発売のグラビアムック『PARADE（パレード）2025秋号』（小学館）に登場した。創刊号に続き第2号でも、グラビア界の注目株7人が誌面を彩り、森脇はその中面でカラフルな水着グラビアを披露している。【写真】美ボディ炸裂！抜群のスタイルを披露した桃月なしこ撮影では、明るく弾ける笑顔から、どこか切なげな表情まで、森脇ならではの幅広い魅力を表現。鮮やかな