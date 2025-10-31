政府が、クマ被害対策に関し、担当者レベルの連絡会議を閣僚レベルに格上げしたのは、人身被害の多発に強く危機感を抱いたためだ。対応が後手に回れば、政府批判にもつながりかねず、警察や自衛隊も動員し、地域住民の安全確保に万全を期す構えだ。（三沢大樹、樋口貴仁）警察や自衛隊も動員「国民の命と暮らしを守るため、追加的・緊急的なクマ対策を強化する」木原官房長官は３０日、首相官邸で開かれたクマ被害対策に関す