花王のヘアケアブランド「MEMEME」から、待望の新作『ミーミーミー ツヤメキエフェクタージェル』が2025年11月8日に登場します。ラメ入りのオイルジェルが、まるでエフェクトをかけたような輝くツヤ髪を叶える一本♡朝のスタイリングはもちろん、外出先でもサッと塗るだけでまとまりとツヤをブースト。髪も気分も弾む“ブーストケア体験”を、いつでもどこでも楽しめます。 MEMEMEの“