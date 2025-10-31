今年の外資系企業の中国における事業展開には、中国での研究開発投資を拡大する企業が増加し続け、研究開発センター設立ペースが加速しているという明確な傾向が見られる。9月末時点で、上海の外資系の研究開発センターは累計631カ所に達し、北京では1月末時点で累計221カ所に達している。人民日報が伝えた。その中には大型の投資も少なくない。少し前にはドイツの自動車部品大手ボッシュ・グループが江蘇省蘇州市にある蘇州工業パ