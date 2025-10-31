東京ディズニーランドは、2026年1月〜3月のイベントスケジュールを発表。東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）〜3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催する。【写真】“ミニーのファンダーランド”スペシャルグッズ■シンデレラ城がリボンやハート模様に「ディズニー・パルパルーザ“ミニー