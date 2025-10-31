【日本シリーズ】阪神 2−3 ソフトバンク（10月30日／甲子園球場）【映像】リクエストで判明！驚きの曲芸キャッチ（実際の様子）福岡ソフトバンクホークスの山川穂高内野手が“曲芸キャッチ”を披露。一度はセーフとなるもリクエストの結果、判定が覆り、実況も驚きの声を上げた。3勝1敗と日本一に王手をかけて迎えた第5戦。中4日でマウンドに上がった有原航平投手が2点を失うも、その後の継投では阪神打線を抑えてスコアボー