夫婦漫才の宮川大助・花子の宮川花子（71）が31日、X（旧ツイッター）を更新。日本シリーズでソフトバンクに負けた阪神に感謝のコメントを寄せた。「おはようちゃんでーすまずはソフトバンク日本一おめでとうタイガースお疲れ様でした楽しませてもらいました今日はハロウィン私は久しぶりの定期健診の日採血血液内科何もないよーに」花子は2019年1月に多発性骨髄腫と診断され、以後夫の大助（76）が全力で介護しサ