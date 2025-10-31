岐阜市の交差点で10月28日、信号無視をして車同士の事故を起こし、そのまま逃げたとして、タクシー運転手の男が逮捕されました。逮捕されたのは、瑞浪市のタクシー運転手・藪下浩一容疑者(61)です。警察によりますと、藪下容疑者は10月28日午後9時45分ごろ、岐阜市柳津町の信号交差点で、乗用車を運転中に65歳の男性が運転する車と衝突し、軽傷を負わせたにもかかわらずそのまま逃げた疑いが持たれています。