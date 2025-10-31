秋の夜長を幻想的な光が彩る「博多旧市街ライトアップウォーク」が10月31日から始まります。昼間とは違った表情を、一足早くお届けします。 鎌倉時代に建てられた福岡市の円覚寺の中庭を、優しい光が静かに包みます。プロジェクションマッピングは、本堂を彩る夕焼けをイメージしています。福岡市の秋の風物詩「博多旧市街ライトアップウォーク」が始まるのを前に29日、内覧会が開かれました。 ことしのテ