30日夕方、岐阜県高山市の小学校の近くでクマが目撃され、市はこの小学校と近くの中学校を臨時休校にすることを決めました。高山市によりますと、高山市丹生川町にある丹生川小学校の近くで30日午後4時ごろ、市の職員が、柿の実を食べているクマ1頭を見つけました。クマは成獣とみられ、近くの茂みに入っていったということです。市の教育委員会は、クマが近くに潜んでいる恐れがあることから、31日、丹生川小学校と近くに