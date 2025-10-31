【日本】 雇用統計（9月）08:30 予想2.5%前回2.6%（完全失業率) 予想1.2倍前回1.2倍（有効求人倍率) 東京消費者物価指数（10月）08:30 予想2.6%前回2.5%（生鮮食料品除くコア・前年比) 鉱工業生産（速報値）（9月）08:50 予想1.3%前回-1.5%（前月比) 予想2.4%前回-1.6%（前年比) 【豪州】 生産者物価指数（PPI）（2025年 第3四半期）09:30 予想N/A前回0.7%（前期比) 予想