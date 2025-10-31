イギリス王室は30日、チャールズ国王の弟・アンドルー王子の「王子」の称号などを正式に剥奪する手続きを始めたと発表しました。イギリス王室は30日、声明を出し、チャールズ国王がアンドルー王子の「王子」の称号と栄誉を剥奪する正式な手続きを始めたと発表しました。アンドルー氏は今後、「アンドルー・マウントバッテン・ウィンザー」として知られることになるとしています。これに伴い、アンドルー氏はこれまで居住してきたウ