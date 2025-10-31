これまでTravis Japan松倉海斗出演の『完ペキな未来へ』、上田竜也主演の『潜入バーテンダー』と2度にわたって放送されてきた“カンペ劇場”の派生版となる新企画『キミとボク、ときどきカンペ』。10月30日（木）の前編放送後からは、同番組の後編がTELASA限定で配信中だ。今回はイケメン×芸人がタッグを組み、恋愛リアリティショー風に繰り広げるお笑いバトルを展開。シソンヌ・長谷川忍と本田望結がスタジオでこの対決を見守る