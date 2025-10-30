「すべり症」というと、一般的には加齢を原因として発症することが多いというイメージがありますが、実は30代や40代の若い人にも起こることがあります。今回は、腰椎分離すべり症の特徴と症状について、品川志匠会病院の須藤先生に詳しく聞かせてもらいました。 監修医師：須藤 梓（品川志匠会病院） 浜松医科大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院整形外科、関東労災病院、東京都立駒込病院、東京都立多摩総合