都庁、新宿3丁目、西武新宿駅、京王新線方面など、地下街が西へ東へと伸びている新宿駅。さらに2024年4月には改札内に「イイトルミネ」もオープン。地上に出ることなくあれもこれも味わえる極楽空間から厳選4店舗をご紹介。寄道したい改札ナカの絶品鮨『立鮨すし横』＠イイトルミネそこは駅ナカどころか、改札のナカ。みなさん、移動途中のはずだけれど、幸せそうに鮨をほおばっている。たまらずその並びに加わり、まずは旬のスズ