「ルシアン ペラフィネ（lucien pellat-finet）」が、「ナンガ（NANGA）」とコラボレーションしたダウンジャケットを発売する。10月31日12時からコロネット公式オンラインストアで先行販売し、11月7日からルシアン ペラフィネ 東京 ミッドタウン店などで取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボでは、ナンガの技術力とルシアン ペラフィネのウィットに富んだ感性を融合。860フィルパワーのポーリッシュホワイトグースダウンを