31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比80円高の5万1540円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 54360.56円ボリンジャーバンド3σ 52276.91円ボリンジャーバンド2σ 51540.00円31日夜間取引終値 51325.61円30日日経平均株価現物終値 51076.00円5日移動平均 50193.25円ボリンジャーバンド1σ 50160.00円一目均衡表・転換線 48