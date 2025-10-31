31日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.5ポイント高の3326.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3425.98ポイントボリンジャーバンド3σ 3356.41ポイントボリンジャーバンド2σ 3326.50ポイント31日夜間取引終値 3308.10ポイント5日移動平均 3300.79ポイント30日TOPIX現物終値 3286.83ポイントボリンジャーバンド1σ 32