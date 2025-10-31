31日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の703ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 785.79ポイントボリンジャーバンド3σ 768.75ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 768.47ポイントボリンジャーバンド2σ 760.00ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲下限） 756.79ポイント75日移動平均 751