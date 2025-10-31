現役時代はセカンドの名手として黄金時代の西武やヤクルトで活躍した辻発彦さんに、当時の選手たちとのエピソードを振り返りながら、守備を軸にベストナインを選出してもらった。（聞き手・上重聡さん）。【ファーストの安心感は重要】上重聡（以下、上重）辻さんと言えば、ゴールデン・グラブ賞を８度受賞されていますが、これはセカンドで最多となります。今回は、そんな名手の辻さんに守備を軸にベストナインを選んでいただけた