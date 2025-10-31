柚月裕子による同名小説を映画化した『盤上の向日葵』で、俳優の坂口健太郎と渡辺謙が共演。殺人事件の容疑者となった天才棋士と、彼の人生に影響を与え続けた破天荒な男として、魂と魂がぶつかり合うような演技を見せる。特別な絆で結ばれた関係性を体現した2人にインタビューをすると、果敢に新境地を切り拓きながら40代へと歩みを進める坂口に、渡辺が「恐れることなく、挑戦し続けてほしい」とエールを送った。【写真】渡辺