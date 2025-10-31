成功者たる芸能人にもなると、車はもちろんバイクを趣味にしている人は多い。今回は自身のSNSでバイク披露した、芸能人たちのカッコよすぎるショットを紹介していきたい。【写真】バイク好き芸能人たちのカッコいい相棒たちを一気見■伊藤愛真2017年頃にSNSで“かわいすぎるビールの売り子”として話題になり、その後スカウトをきっかけに芸能界デビューした伊藤愛真はバイク好きで知られている。そんな彼女は「月刊オートバ