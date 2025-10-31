◆ゼット杯第３７回日本少年野球東日本選抜大会▽準決勝多摩川ボーイズ（東京西）１０―１東京城南ボーイズ（東京東）▽決勝松戸中央ボーイズ（千葉）６ｘ―５多摩川ボーイズ（東京西）（１０月１９日、須賀川・牡丹台野球場）新チームで秋の東日本ブロック王者を決めるゼット杯第３７回東日本選抜大会の準決勝、決勝が１９日、福島・須賀川市の牡丹台野球場で行われた。昨年優勝の松戸中央ボーイズ（千葉）が２試合連続