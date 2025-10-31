今回は筆者の友人Tのお話です。彼女の夫は共働きなのに家事を一切してきませんでした。子どもたちが独立したタイミングでTの仕事が軌道に乗ってきたものの、夫は手伝いどころか文句ばかり。二人だけの生活になっても不満は募るばかり。そんなある日、事件が起きました。 夫は家のことを何もしない 夫の本音を聞き、すぐさま離婚を告げました。夫は「いなくなると困る」などと泣きついてきましたが、別の女に家政婦になっ