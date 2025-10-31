米識者がXに投稿し物議米大リーグのドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦を行い、1-6で敗れた。ドジャースタジアムでは今季最後となる公式戦。米識者が明かしたスタジアムグルメの料金には、現地ファンから驚きの声があがっている。器に盛られた骨付きのステーキ。少し焦げ目がついており、隣には付け合わせのポテトが添えられている。米スポーツメディア「スポーティン