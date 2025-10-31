「ユーフォリア/EUPHORIA」などで知られる女優のシドニー・スウィーニー（28）は16歳でボトックス注射を勧められたという。シドニーは近年、ハリウッドでも引く手あまたの存在となっているが、10代のころにはその容姿を変えるように言われたという。 【写真】気になる？シドニー・スウィーニーの眉丘筋 シドニーはバラエティに「私は眉丘筋が発達してるの。それで顔