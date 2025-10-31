円安の影響で、全国各地の観光地には多くの外国人観光客が訪れています。ただ、観光地やその周辺の地域では、一部の外国人観光客によるゴミのポイ捨てや建物への無断侵入、宿泊施設や民泊施設の汚損などが問題となっています。もし外国人観光客によって、私有地が荒らされたり、住居に侵入されたりするなどした場合、相手に賠償を請求することは可能なのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。【豆知識】「