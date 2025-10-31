休息の時間を確保できていますか？（elise / PIXTA）「仕事、家事、育児、介護に追われ、自分の時間がない」「しっかり寝ても、なぜか疲れがとれない気がする」「気がつけば、つい自分のことを後回しにしている」「理由もなくイライラしたり、涙が出たりすることがある」「これまでの自己啓発書や“頑張る”ことに疲れた」ーー。多くの女性が抱える「燃え尽き（バーンアウト）」ですが、世界的ベストセラーになっている『BURNOUT: