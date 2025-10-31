東京・赤塚の「町の不動産屋」の2代目社長でありながら、秦智彦（58歳）は「騙されることが当たり前」といわれるフィリピンで市場を開拓し、日本との橋渡し役となっている。歴代大統領をはじめとした有力者にも幅広い人脈を持つ秦氏だが、いかにしてフィリピンでコネクションを築き、日系企業の進出やフィリピン側から日本への土地売買の仲介まで行うようになったのか。前編記事『板橋・赤塚の「町の不動産屋」がフィリピンで大成