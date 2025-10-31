2025年の冬は早く到来する見込み2025年は残暑が長引き、10月後半になって、ようやく秋冬の訪れを感じた人が多いのではないでしょうか。秋は短くなったとはいえ、冬は平年よりも寒くなると予想されています。このような気温の変化は、日本だけではありません。世界各地で春や秋が短くなり、夏が長期化・極端化しています。このような気候変動に対応するために、アパレル業界も変化しています。「エアリズム」「ヒートテック」「ウル