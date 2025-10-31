【ニューヨーク共同】30日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円42銭円安ドル高の1ドル＝154円10〜20銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1559〜69ドル、178円25〜35銭。米連邦準備制度理事会（FRB）による12月の利下げ観測が後退し、日米金利差を意識した円売りドル買いが優勢となった。