車いすバスケットボール男子日本代表のエース、鳥海連志(ちょうかいれんし)選手（２６）が、本場の欧州に活動の場を移し、１１月に開幕するスペインリーグに挑戦する。男子代表は２０２１年東京パラリンピックで過去最高成績となる銀メダルを獲得したが、続くパリ大会の出場権を逃し、２８年ロサンゼルス大会の出場権獲得に向けて立て直しを迫られている。自らの成長のために、日本代表のために、世界最高峰のリーグに飛び込む鳥